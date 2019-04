Rol Edwin Jonker in Almodóvar-musical

De Nederlandse versie van de hitmusical gebaseerd op de film Mujeres al borde de un ataque de nervios van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar is deze zomer in Amsterdam te zien. In de Britse versie van het stuk, die in 2015 te zien was op West End, speelde Verkaik ook een van de hoofdrollen. De voorstelling is van 4 tot en met 14 juli exclusief te zien in het CC Amstel.

Edwin Jonker speelt deze maand de rol van Jezus in The Passion. De acteur maakt tevens deel uit van de cast van de nieuwe versie van de musical Annie. Jonker heeft daarin de rol van Oliver ’Daddy’ Warbucks.