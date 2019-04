Duncan Laurence wilde namens San Marino naar Songfestival

Dat vertelt de zanger op de website van de AVRTROS. De reden daarvoor was dat hij nooit dacht door de selectiecommissie in Nederland te komen. „Ik dagdroomde er ook wel over om zelf een keer mee te doen namens Nederland. Maar ik zag het niet gebeuren dat ik zomaar zou worden gevraagd: daarvoor zette Nederland de laatste jaren te zeer in op de grote namen uit de muziekindustrie.”

Toen Duncan erachter kwam dat San Marino maar dertigduizend inwoners heeft en een buitenlandse artiest zocht voor het liedjesfestijn, overwoog hij zich aan ge melden. „Maar nee, dacht ik al snel – dat zou toch een beetje als landverraad hebben gevoeld. Ik moet eerst toch maar een lange weg naar boven klauteren om een bekende artiest te worden en dan word ik misschien ooit benaderd.”

Vooralsnog kunnen we blij zijn met de deelname van Duncan namens Nederland aan het Songfestival; hij staat op de eerste plek bij de bookmakers.