Wilfred Genee: Martijn Krabbé lult achter m’n rug om over me

„Ik was een keer op een gala en toen stond ik met hem te praten over het vak. Het was een heel leuk gesprek. Daar stond een van mijn beste vrienden ook bij. Toen liep ik weg en toen zei hij tegen een van mijn beste vrienden: ’Wie denkt Genee wel dat hij is, ik ben natuurlijk een tien keer betere presentator.’ Maar hij wist niet dat dat mijn beste vriend was. Dan denk ik: dat moet je niet doen. Dat is een beetje dom”, zo vertelt de presentator van Veronica Inside aan SLAM.

Genee vindt het zelf overigens geen enkel probleem dat Krabbé dat van hem vindt. „Ik vind het prima dat hij dat vindt, hè? Maar zeg het wel in mijn gezicht dan. Zeg dan gewoon in mijn gezicht: ’Wilfred, weet je, jij kan jezelf wel goed vinden, maar ik ben tien keer beter.’”

Overigens is Wilfred zelf heel wat lovender over de presentator van The Voice. „Technisch is het echt een heel goede presentator. Sterker: een van de beste presentatoren die we hebben in Nederland. Maar dat vindt hij zelf ook. Dat is helemaal niet erg. Ik vind mezelf ook een goede presentator. Of je dat onsympathiek maakt…”