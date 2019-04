Michelle Pfeiffer lanceert parfumlijn

Michelle vertelt aan Vogue dat ze eerder al plannen had voor een eigen parfum, maar telkens tegen hetzelfde probleem aanliep. „Niemand was geïnteresseerd in een 100% transparante ingrediëntenlijst. Dat was voor mij juist heel belangrijk en ik was niet van plan om mijn naam en gezicht te verbinden aan iets wat ik zelf niet zou dragen.”

Naar eigen zeggen heeft ze door het moederschap zich meer verdiept in de schadelijke kanten van parfums en cosmetica. „Ik lette meer op de producten waaraan ik mijn kinderen blootstelde. Rond diezelfde tijd werden mijn vader en beste vriend gediagnosticeerd met kanker. Dat schudde me echt wakker en veranderde drastisch mijn blik op gezondheid.”

De parfumlijn genaamd ’The Henry Rose collection’ is verkrijgbaar via de Amerikaanse webshop.