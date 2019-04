André Kuipers en Kim-Lian van der Meij openen Museumweek

Kuipers onthulde een 16 meter hoog ’beeld’ van zijn astronautenpak, in de open lucht bij Sassenheim. Het is een kopie van het pak dat hij in 2004 droeg tijdens zijn ruimte-avontuur met de Russische Sojoez-capsule.

„Door dit pak groot in goud in de openbare ruimte te plaatsen wordt iedereen geconfronteerd met de museale collectie, ons échte goud, in zijn buurt”, aldus de organisatoren van de week. Tijdens de Museumweek, die loopt tot en met 14 april, zetten meer dan vierhonderd musea hun pronkstukken in de schijnwerpers, allemaal op hun eigen manier.