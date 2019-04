Zangeres Halsey overwoog prostitutie

Halsey leefde voordat ze bij het grote publiek bekend werd met hits als Without Me en Closer op straat in New York. „Terwijl mijn vrienden spullen aan het kopen waren voor hun studentenkamers, overwoog ik om seks met vreemden te hebben zodat ik mijn volgende maaltijd kon betalen”, vertelde ze zichtbaar geëmotioneerd bij Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend’s Place.

Ook zei de 24-jarige zangeres dat iedereen dakloos kan worden. „Het gebeurde mij niet omdat ik iets fout heb gedaan of er iets mis met me is. Het komt ook niet doordat mijn ouders niet genoeg van me houden. Ik belandde door ongelukkige omstandigheden op straat."

Het is niet de eerste keer dat Halsey openhartig is over haar tijd als zwerver. Zo heeft ze al vaker haar bekendheid gebruikt om aandacht te vragen voor dakloze jongeren.