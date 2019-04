Leedvermaak om landgenoten in Ik Vertrek blijft scoren

Amsterdam - ’Happyfish Bali’ luidt de naam van het yogaretreat van Sjors en Lieke, die afgelopen weekend gevolgd werden in Ik Vertrek. Maar heel gelukkig is het voor ’verwende millennials’ uitgemaakte koppel niet met de manier waarop ze in de NPO-klassieker werden neergezet. In elk geval smulden 1,8 miljoen mensen van het programma dat zich kijkcijfertechnisch de winnaar van de zaterdagavond mag noemen. Het is duidelijk dat we na vijftien jaar nog lang niet genoeg hebben van emigranten-tv.