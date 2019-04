Zo denkt Miljuschka Witzenhausen over haar oom Willem Holleeder

De presentatrice had een Q&A met haar fans eerder vandaag. Iemand stelde toen de vraag: ’Wat vind je ervan dat je familie bent van Willem Holleeder?’ Miljuschka besloot daar eerlijk antwoord op te geven, alhoewel dat wel gepaard ging met enige tegenzin. „Krijg hier altijd veel vragen over. In principe praat ik er niet over. Ten eerste zie ik mezelf als dochter van Astrid Holleeder. Ten tweede is het zo een groot verhaal dat je er bijna niks meer naast kan zijn.”

Miljuschka vervolgt: „Iedere voorpagina, het journaal of praatprogramma besteedt er meer dan eens aandacht aan. Het is moeilijk, pijnlijk, traumatisch en niet uit te leggen. Maar boven alles hou ik intens veel van mijn moeder en ben ik trots op haar.”

Naar eigen zeggen heeft de hele situatie rond Willem Holleeder haar sterker gemaakt. „Ik ben heel dankbaar dat ik heb leren doorzetten. Iedere situatie geeft je een les en kracht. Daar geloof ik in. Ik ben een strijder erdoor geworden.”

De moeder van de presentatrice, Astrid, is samen met haar zus Sonja een van de belangrijkste getuigen in het proces tegen Willem Holleeder. Het leven van Astrid loopt door deze getuigenis groot gevaar en ze moest hierdoor noodgedwongen stoppen met haar werk als advocate. Ook woont ze op een schuiladres en draagt ze altijd een vermomming.

