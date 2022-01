Catherine Keyl: ’22 jaar terug bleef het stil na misbruikgesprek op tv’

Keyl wijdde in 2000 een thema-uitzending van haar dagelijkse programma aan seksueel misbruik in Hilversum. Twee slachtoffers vertelden wat hen was overkomen. „Ik herinner me niet dat er toen zo ongelooflijk op gereageerd is. Helemaal niet eigenlijk”, vertelt zij. Ook de twee slachtoffers kregen nauwelijks respons. „Van de reacties herinner ik me vooral dat mijn ouders zich nog meer van mij afsloten. Die vonden het niet passend dat ik dit ter sprake bracht”, vertelt Karen van den Winkel in NRC.

Van den Winkel werkte jarenlang bij de radio. Zij vertelde in de uitzending door een geluidstechnicus in een kast te zijn geduwd, waarna hij zich op haar bevredigde. Keyl denkt dat er misschien meer ophef was geweest als er toen al sociale media hadden bestaan. „In die tijd werd ik alleen maar weggelachen: ach, zo’n emotioneel middagprogrammaatje. Wie kijkt daar nou naar?”, vertelt ze. „Dat waren dan wel een miljoen mensen, maar dat waren toch maar vrouwen, dus dat telde niet.”

The Voice of Holland

Door de onthullingen in Boos heeft RTL de huidige reeks van The Voice of Holland stopgezet. Muzikaal leider Jeroen Rietbergen stapte op en Ali B, tegen wie meerdere aangiften liggen, heeft al zijn werkzaamheden neergelegd. Linda de Mol, de ex van Rietbergen en de zus van producent John de Mol, liet zaterdag weten niets meer te zeggen over de zaak omdat al haar woorden verkeerd worden uitgelegd.