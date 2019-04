Speciale single Krezip voor Record Store Day

„In de tijd dat wij de muziek uitbrachten met Krezip was vinyl helemaal niet aan de orde voor een band als Krezip”, zegt zangeres Jacqueline Govaert. „Alles verscheen op cd. Nu is het 2019, zijn we weer bij elkaar en is vinyl weer alive and kicking.”

Voor de bijzondere versie wordt gebruikgemaakt van de zogeheten direct-to-disc-studiotechniek. Daarbij wordt een live sessie-opname ter plekke op vinyl gesneden, zonder nabewerking of mixage. Het is voor het eerst dat Krezip een dergelijke single uitbrengt.

Record Store Day, die zaterdag plaatsheeft, is een internationaal evenement dat vanuit de Verenigde Staten naar Nederland is overgewaaid. Het is bedoeld om onafhankelijke platenwinkels in het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor vinyl. Bij meer dan honderd onafhankelijke platenzaken in Nederland vinden optredens plaats.