'Meghan Markle wil koninklijke doktoren niet'

Het team van doktoren wordt geleid door een vrouw, van wie de naam niet bekend is. En dat is niet geheel toevallig. „Meghan wil geen man in pakken. Ze was onvermurwbaar. Het heeft een aantal van ons een beetje in de war gemaakt”, zo vertelt een bron aan de Daily Mail.

Gebruikelijk is dat gynaecologen Alan Farthing en Guy Thorpe-Beeston de bevallingen leiden. Zij waren bij alle drie de bevallingen van Catherine aanwezig. Volgens protocol kan Meghan de mannen niet helemaal buitensluiten en dus staan ze wel stand-by voor het geval er iets misgaat. „Het is wel enigszins verrassend. Deze mannen zijn de allerbeste die je kunt vinden. Nu is hun rol tijdens de bevalling minimaal, als alles goed verloopt.”

Naast Catherine hielpen de twee artsen ook bij de bevallingen van prinses Diana en prinses Anne.

Meghan brak onlangs al met een andere traditie. Zo wil ze niet bevallen in de Lindo Wing in het St Mary’s-ziekenhuis, maar kiest ze waarschijnlijk voor een dichterbij huis.