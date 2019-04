Beau gaat nieuwe latenightshow RTL presenteren

Volgens Radio 1 heeft Sauvé buiten de uitzending om bevestigd dat Beau en RTL er samen zijn uitgekomen. In de show meldde hij nog dat de gesprekken gaande waren. „Als we het voor elkaar kunnen krijgen, ben ik tevreden. Hopelijk weten we het in een maand”, zei Sauvé tegen presentator Sven Kockelmann. „Beau maakt een grote kans, maar het is zeker nog niet rond.”

Sauvé vertelde ook dat het nieuwe latenightprogramma hoogstwaarschijnlijk een roulerend presentatieteam krijgt. Art Rooijakkers, die komende zomer een talkshow voor RTL gaat presenteren, is daarvoor in beeld.

Eind vorige maand bevestigde Beau al dat hij in gesprek is met RTL over een latenightprogramma. De Gouden Televizier-Ring-winnaar van vorig jaar heeft ervaring. In de zomer van 2017 presenteerde hij al eens RTL Summer Night, als zomervervanger van Humberto Tans RTL Late Night.

