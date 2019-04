Kluun en Sef op gevaarlijke weg Brazilië

Andere duo's worden gevormd door Shirma Rouse en Fajah Lourens, Monica Geuze en Remy Bonjasky, Tygo Gernandt en Akwasi, Anouk Hoogendijk en Loiza Lamers, Susan Visser en Joshua Nolet, Fred Teeven en Kalvijn en Tony Junior en Dieuwertje Blok.

Onder meer bergpaden in Bosnië en Herzegovina en oude handelsroutes in Jordanië staan op het programma. De BN'ers worden op de gevaarlijke routes getest op hun rijvaardigheid, moed, geduld en concentratievermogen. In de eerste aflevering gaan Tygo Gernandt en Akwasi naar de Drakensbergen in Zuid-Afrika.

De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld is vanaf volgende week te zien op NPO 3.