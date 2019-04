Tegel Snollebollekes tussen wereldartiesten

„Het was onwerkelijk. We hebben het gewoon in 78 minuten uitverkocht. En toen dachten we, we doen er een concertje bij, en die was volgens mij ook binnen een uur weg”, vertelt Rob Kemps voor de camera van het ANP. De frontman van Snollebollekes voegt eraan toe dat „het echt niet om op te scheppen is, dingen gebeuren zoals ze gebeuren en daar zijn we natuurlijk alleen maar hartstikke trots op.”

Het is nog even de vraag hoe lang de tegel er mag blijven liggen, de ’walk of fame’ voor het stadion heeft maar beperkt plaats. Rob zelf heeft geen idee „Ik weet van Madame Tussauds dat het wordt omgesmolten maar ik weet niet hoe dat zit met steen. Ik zou zeggen je legt er gewoon een rijtje bij want het is natuurlijk wel leuk als je over zes jaar met je kind naar voetbal gaat en dat Snollebollekes daar tussen Paul McCartney en Britney Spears, Madonna en Metallica ligt.”

Planning

Het verhaal van de Snollebollekes begon voor het tijdperk van Facebook en Netflix toen Rob ’werkloos thuis op de bank lag te Hyven’. Hij werd gebeld door Adrie van der Berk die het idee voor hem had om samen met dj Maurice en Jurjen Gofers een act te maken. „Lang verhaal kort, zo gezegd zo gedaan”, zegt Rob. „We hebben acht keer opgetreden met carnaval 2014 en vijf jaar later staan we hier”, zegt Rob terwijl hij blij het podium van de GelreDome aanwijst.

Hij vind het ’ongelofelijk’ en ’niet te bevatten’ dat hij op zo’n groot podium mocht staan. Hoe lang Snollebollekes nog doorgaat kan Rob niet zeggen. „Het belangrijkste is dat je er zin in hebt. Als we het gevoel over veertig jaar nog hebben dan doen we het wel en als we het gevoel volgende week niet meer hebben stoppen we er misschien wel mee. Daar hebben we geen strakke planning op.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.