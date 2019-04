’Selena Gomez heeft nieuwe vlam’

Insiders laten aan In Touch Weekly weten dat Selena steeds ’serieuzer’ wordt met een man die veel bij haar over de vloer komt.

Hoewel er tot op heden weinig bekend is over de mysterieuze man in het leven van de zangeres, is het wel duidelijk dat ze druk bezig is met haar carrière. Recent liet ze weten dat ze aan een nieuw album werkt. Daarnaast komt de film The Dead Don’t Die waarin Selena speelt in juni uit.