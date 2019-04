Vrouwenrol Johnny Kraaijkamp in Verliefd op Ibiza

„Fantastische acteurs hebben we weten te casten voor deze feelgoodmusical”, zegt Rick, die in de film de rol van het oude popicoon Lex speelde. „Ik ben blij dat Chris Tates dit op toneel doet. En ik ben ook zeer enthousiast over het script en de muziek; de kracht van de film is omgezet naar de mogelijkheden van een theater. Wat ons betreft zullen de toneelvloeren vanaf volgend jaar veranderen in een plek waar men feest viert, verliefd wordt, onzekerheid omzet in bravoure, zingt, danst en speelt.”

Johnny Kraaijkamp is als vrouw in de musicalcomedy te zien. Hij kruipt in de huid van Lex’ moeder Karla, een vrouw die geboren is als man. De musical is gebaseerd op de gelijknamige film maar kent een aantal andere elementen zoals de rol van Kraaijkamp. Ook Laura Ponticorvo’s personage Elsa, een vlogger, is nieuw. De film trok in 2013 meer dan 700.000 bezoekers.

De theaterversie gaat op 3 februari in het DeLaMar Theater in Amsterdam in première. Daarna volgt een toer door het hele land.