Qmusic-dj’s onvoorbereid in Escape Room

„Het was achteraf slim geweest als wij vorig weekend met z’n drieën ergens een keer in het land een Escape Room hadden gedaan. We hebben dit weekend afzonderlijk van elkaar alleen nog maar in de zon gezeten”, zegt Marieke. „Omdat we gewoon nog een beetje vitamine D wilden.”

De Qmusic-dj’s maken dagelijks tussen 06.00 uur ’s ochtends en middernacht live radio terwijl ze ondertussen de code proberen te achterhalen. Ze verblijven in de afgesloten ruimte, waar ze ook eten en slapen, tot ze de puzzel hebben opgelost. Mattie kreeg het wel even benauwd toen hij maandagochtend zijn tijdelijke verblijf zag. „Nu voel ik me enigszins rustiger maar de muren komen wel op je af”, vertelt hij. „Het komt allemaal goed”, stelt Domien zijn collega gerust.

Uitdaging

Voor Domien wordt het puzzelen een uitdaging omdat hij er naar eigen zeggen „vreselijk slecht” in is. „Ik kan dat helemaal niet en ik zie en hoor hier continu aanwijzingen of dingen die een aanwijzing zouden kunnen zijn. Dus voor mij is het echt eerst mezelf helemaal kalm krijgen en heel rustig bekijken waar eventueel een puzzel in zou kunnen zitten en dan gaan we er maar gewoon voor.”

Marieke is juist een fervent puzzelaar. „Ja, ik ben gek op puzzelen. Maar gewoon een legpuzzel als ik op zondagmiddag de tijd heb met een kopje thee”, zegt ze. „Dat is wel wat anders dan in een steriele witte ruimte van zo’n veertig vierkante meter.”

Mattie hoopt dat ze snel de oplossing kunnen vinden. „Als het goed is, zitten we niet stil. Want hoe meer we ons best doen hoe eerder we eruit zijn.” De dj hoopt dan ook dat ze eerder de code kraken dan dat Het Geluid van Qmusic gemiddeld geraden wordt, wat soms maanden kan duren. „Ik wil wel kerst thuis vieren.”