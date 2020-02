Madonna noemt concerten in Parijs ’moeilijke show’

De zangeres schrijft „ontzettend dankbaar” te zijn voor „iedereen die oneindig heeft gewerkt deze moeilijke show in het prachtige en unieke theater neer te zetten.” Madonna verscheen zaterdag ruim drie uur later dan verwacht op het podium en ook zondag was ze te laat. Ook eerder in onder meer Chicago en Las Vegas duurde het lang voordat de zangeres begon. Een paar fans dreigden haar zelfs aan te klagen omdat ze zo lang moesten wachten.

Haar Madame X-tournee heeft niet alleen technische problemen. De 61-jarige zangeres heeft ook meer dan tien concerten moeten annuleren of verplaatsen vanwege een knieblessure. Ook is een aantal shows in Parijs, waar ze tot en met 11 maart optreedt, afgeblazen.