Bondgirl Nadja Regin (87) overleden

Het trieste nieuws is te lezen op het Twitter-account van de Bond-films. Er is geschreven: „We zijn droevig na het vernemen van het nieuws dat Nadja Regin op 87-jarige leeftijd is overleden. Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Nadja in deze moeilijke tijd.”

De Servische actrice was te zien in From Russia with Love en in Goldfinger naast Sean Connery. Naast de Bond-films heeft zij ook in andere films en series gespeeld.

Nog geen week geleden overleed er ook al een Bondgirl: Tania Mallet (77).