André van Duin:’Ik heb het heel zwaar gehad’

Zo zagen we André van Duin nog nooit. Voor de nieuwe Omroep Max-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen laat de komiek zich van zijn meest serieuze kant zien. Ⓒ foto omroep max/ Elmer van der Marel

Even geen scheve monden of malle stemmetjes als pakweg JAN WIJDBEENS of WILLEMPIE, maar serieus verdriet en lastige kwesties in een bejaardentehuis als het karakter EVERT. Dat is hoe de tv-kijker ANDRÉ VAN DUIN vanaf 23 oktober wekelijks op televisie gaat zien in de dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen.