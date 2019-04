Madonna tóch naar Songfestival in Tel Aviv

Madonna zal een show geven tijdens het Songfestival. De kosten neemt de Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams voor zijn rekening.

Eerder draaide de geruchtenmachine al overuren over een eventuele komst van de zangeres. In maart leek het onbevestigde optreden op losse schroeven te staan, omdat Madonna en de organisatie een discussie hadden over de liedkeuze.