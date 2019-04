Steven de Jong maakt derde Kameleon-film

De hoofdrol wordt gespeeld door Duke en Scott Huisman uit Waddinxveen, de tweeling die vorig jaar ook in de succesvolle KRO-NCRV-serie over De Kameleon te zien was. De film volgt ook op de serie. In het derde deel wordt een jongen uit het dorp verdacht van het mishandelen van beesten op de boerderij. De jongens Klinkhamer gaan op onderzoek uit.

Voor een van de hoofdrollen zoekt de regisseur nog een tienerjongen met het syndroom van Down. „Het draaischema hangt voor een groot deel af van deze zoektocht”, stelt de regisseur. Het scenario is af en de financiering is bijna rond. Het project wordt deels gefinancierd door private investeerders; ook het Filmfonds levert een bijdrage. Als alles voorspoedig verloopt, kan er al deze zomer worden gedraaid, stelt De Jong.

Grutte Pier

De titel verwijst overigens naar het feit dat de boot van de tweeling aan de ketting wordt gelegd omdat hij een vervuilende dieselmotor heeft. “Met deze film brengen we de tweeling definitief de 21e eeuw binnen”, lacht de maker. De vorige twee speelfilms kwamen in 2003 en 2005 uit en trokken 750.000 en 450.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

Behalve aan De Kameleon III werkt De Jong ook nog steeds aan een epos over de Friese volksheld Grutte Pier. Dit ambitieuze project hoopt de regisseur over pakweg een jaar te kunnen gaan draaien.