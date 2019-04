Komische actiefilm Shazam! opent spectaculair

Shazam! heeft daarmee olifantje Dumbo na één week alweer van de eerste plaats verstoten. De actiekomedie vertelt over de 14-jarige Billy die van een oude tovenaar de kracht krijgt om te transformeren in de volwassen superheld Shazam!. De recensenten zijn lyrisch enthousiast over de film, die volgens hen in tegenstelling tot veel andere films van DC de perfecte balans tussen actie, humor en ontroering heeft weten te vinden.

De hoofdrollen worden gespeeld door Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong en Djimon Hounsou. Niet alleen in Nederland trekt Shazam! volle zalen; ook in de VS was het afgelopen weekend met een opbrengst van 53 miljoen dollar de best bezochte titel.

De best bezochte Nederlandse film van dit moment is nog steeds de romantische komedie Verliefd op Cuba van regisseur Johan Nijenhuis. In de arthousetheaters trekt onder meer het veelgeprezen drama A Private War, over het leven en werk van journalist Marie Colvin (1956-2012) volle zalen.