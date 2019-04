The Voice-winnaar Dennis van Aarssen komt met eerste theatertour

Frank Sinatra, Josh Groban en Michael Bublé zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de Gorinchemmer, maar het was het album Swing When You’re Winning van Robbie Williams waardoor Dennis al op jonge leeftijd wist dat hij artiest wilde worden. Hij verkent al enkele jaren de grenzen van zijn zangtalenten en besloot vorig jaar zich aan te melden voor The Voice of Holland.

Tijdens de negende editie van het populaire tv-programma wist hij zich te presenteren aan het grote publiek als een uitzonderlijk talent, met een soepel en warm stemgeluid, waarbij hij steeds de juiste emotionele toon weet aan te slaan. Met innemende vertolkingen van bekende tracks als Mr. Bojangles, That’s Life en Modern World wist Dennis de finale te winnen.

Voor zijn eerste theaterprogramma Start spreading the news heeft Dennis gekozen voor een mix van liedjes uit het Great American Songbook, bekende jazz standards en populaire songs van grote zangers en chansonniers als Charles Aznavour en Stromae. Hij zingt daarbij ook een aantal nieuwe nummers uit zijn eigen repertoire.

Start spreading the news is vanaf 19 september in meer dan 30 theaters door heel Nederland te zien.