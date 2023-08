Jessie J wil lichaam van voor zwangerschap niet meer terug

„Een paar mensen hebben tegen me gezegd: je kan vast niet wachten om je oude lichaam terug te krijgen”, begint Jessie. „Mijn antwoord is altijd: ik hoef niet terug. Dat lichaam is weg. Ik wil dat mijn lichaam verdergaat, ik ga verder met mijn lichaam.” De zangeres hoopt dan ook dat alle vrouwen hun lichamen „omarmen.”

Jessie J en haar partner Chanan Safir Colman kregen in mei een zoontje. Het kindje kreeg de naam Sky Safir Cornish Colman.