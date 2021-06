Dit is de nieuwe liefde van Matthijs van Nieuwkerk

Dat heeft het management van Van Nieuwkerk bevestigd. Riemsma is hoofdredacteur bij de regionale krant De Twentsche Courant Tubantia, een functie die het BNNVARA-icoon eind jaren negentig bekleedde bij het Parool.

De in Veenwouden (Friesland) geboren veertiger is gescheiden en heeft twee zonen. Ook Van Nieuwkerk heeft met zijn ex twee kinderen: zoon Kees en dochter Jet. Die laatste, die onder meer bekend is van haar kookboeken, beviel afgelopen najaar van haar zoontje Frenkie.

Martha Riemsma Ⓒ HH/ANP

Aan Van Munster gaf van Nieuwkerk in 1986 zijn jawoord, maar in 2007 gingen de twee kort uit elkaar. „Ik heb mijn ouders, kinderen en vrouw veel verdriet gedaan”, vertelde Van Nieuwkerk daarover in DWDD.

„Ze spraken me aan op losbandig gedrag. Op drank, mijn grootste vriend en vijand. Dat heb ik moeten dresseren, uiteraard, anders kun je niet leven, anders kun je niet een liefdevol en sociaal leven hebben in het gezin waar ik deel vanuit maak, en dat wilde ik graag.”