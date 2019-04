Film Tulipani weer bekroond in Italië

Op het festival van Catania, de op één na grootste stad van het eiland, werd Tulipani bekroond door de festivaljury- én de jeugdjury. Ook kreeg Van Diem een speciale prijs, maakte producent FATT Productions maandag bekend.

Tulipani gaat over de tragikomische geschiedenis van een Zeeuwse boer (Gijs Naber) die na de watersnoodramp naar Zuid-Italië fietst om daar tulpen te kweken. De film opende vorig jaar het Nederlands Filmfestival. Het scenario is van Peter van Wijk. De tragikomedie won al meerdere prijzen in het buitenland.

Ondanks het beperkte aantal zalen waar de film draaide, trok Tulipani in Nederland meer dan 75.000 bezoekers.