’Juf Ank’ vindt anarchie prima voor kinderen

„Ik kende natuurlijk de strip Heinz wel uit Het Parool, dus ik wist wel dat de humor vrij tegendraads was”, stelt ze daags voor de première. Ruben van der Meer, die Heinz insprak, en zijn tegenspeelster kregen heel veel ruimte om zelf lekker te improviseren en van de personages te maken wat ze zelf wilden.

„Dolly is een bijdehante Amsterdamse tante; toen ik mijn Amsterdamse accent opzette en iets hoger met mijn stem ging zitten, had ik haar vrij snel te pakken.” Sowieso is de actrice fan van katten. „Ik denk het mijn favoriete dieren zijn. Ze zijn eigenwijs en eigenzinnig; niet zo slaafs als honden. Die lopen altijd maar achter je aan. Katten zoeken lekker altijd hun eigen weg.”

Vreemde gewaarwording

De animatiefilm lijkt zich niet primair op kinderen te richten, al denkt Warringa wel degelijk dat de film leuk kan zijn voor jonge kijkers. „Ik denk dat wat oudere kinderen veel plezier aan de film kunnen beleven, families”, beklemtoont de actrice. „Het is een heel anarchistische ADHD-film; goed als kinderen al op jonge leeftijd meekrijgen dat anarchie helemaal niet slecht is. Het is goed dat er méér is dan de risicoloze hapklare animatiebrokken die in de bioscopen te zien zijn.”

Warringa staat nu in het theater met de komedie Single Camping en maakt met Diederik Ebbinge en Henry van Loon een nieuw satirisch programma. Toch komt deze drukte niet voort uit het succes van De Luizenmoeder, beklemtoont ze. „Twee jaar geleden deed ik exact dezelfde dingen als nu: ik stond in het theater, ik draaide een film of een serie. Maar nu ziet iedereen opeens wat ik allemaal doe; het grote publiek heeft opgemerkt dat ik besta. Dat is soms een vreemde gewaarwording, dat er door het succes van één serie opeens veel mensen de weg naar het theater weten te vinden die daar nog nooit eerder zijn geweest.”

Heinz draait vanaf 18 april in de Nederlandse bioscopen.

