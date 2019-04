Martin Koolhoven kiest voor Eva Cleven

De komedie Black Cat, White Cat (1998) vertelt over twee elkaar naar het leven staande zigeunerfamilies. Om hun vetes te begraven zal de zoon van de ene zigeunerbaas met de dochter van de ander moeten trouwen, tegen de wil van de kinderen in.

„Ik leerde Eva kennen toen ze me een keer interviewde voor het NPO-programma 3-Lab en dat was een heel leuk gesprek over films”, vertelt Koolhoven. „Het leek me leuk om haar eens over haar voorliefdes in de bioscoop aan de tand te voelen. En toen ze deze geweldige film uitkoos, was ik helemaal blij. Altijd fijn als leuke mensen goede smaak hebben.”

Donderdag 11 april is er eerst nog de tweede aflevering van De Keuze van Koolhoven in Eye. Hij zal dan een speciale inleiding geven over films die gaan over sekten, waarna hij de Indiana Jones-voorloper Gunga Din zal vertonen.