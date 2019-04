Johan Vlemmix gooit hele inboedel in de verkoop

„Nee! Ik ben zeker niet failliet! Ik wil gewoon kleiner gaan wonen. Dit is 2000 vierkante meter en dat is toch wel een beetje fors om te wonen. Ik ga van 2000 naar 40 vierkante meter. Groot genoeg, lekker een tiny house. Alles gaat er uit, ik kan het allemaal niet meenemen. Inclusief de poppen. Zelfs de Johan Vlemmix-pop, alles gaat weg”, vertelt Vlemmix aan Omroep Brabant.

Het zijn juist die poppen, waardoor hij nu al tijden in de clinch ligt met Patricia Paay. De Brabander wilde namelijk ook een (seks)pop van haar op de markt brengen, maar daar was de diva het niet mee eens. „Er is nooit een Patricia Paay-pop gemaakt en ze lijken er ook niet op. Het leek me ooit een leuk idee, maar ik heb er een hoop heibel door gekregen. Ik ga ze nu onder de inkoop-prijs verkopen en dan heb je een koopje, hoor. Daar kun je geen vrouw van onderhouden”, aldus Vlemmix.

Afgelopen weekend was de eerste garage-verkoop van Vlemmix, maar er was weinig animo voor zijn enorme verzameling spullen. Johan is dan ook van plan ook de komende weekenden zijn deur aan de Anthony Fokkerweg 4 in Eindhoven open te zetten voor geïnteresseerde kopers.

