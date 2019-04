Eerste namen topcast Random Shit bekendgemaakt

In de komedieserie Random Shit wordt Henry van Loon uitgenodigd op het hoofdkantoor van Videoland waar hij een hitserie met zichzelf in de hoofdrol moet bedenken om ‘zinkend schip’ Videoland te redden, terwijl de humorloze directeur Gerard (Ruben van der Meer) zich van kant dreigt te maken. Random Shit is vanaf 18 april alleen te zien bij Videoland.

In acht afleveringen, geregisseerd door verschillende uitgesproken Nederlandse komedieregisseurs, komen de meest grove, verrassende, lompe, grappige, uitbundige sketches en verhalen voorbij. Zo spelen Gijs Naber en Henry van Loon Noorse ridders met Jack Wouterse als koning, raakt Ton Kas samen met Horace Cohen en Michiel Romeyn verzeild op een extreem vage afterparty en zijn Henry van Loon, Tygo Gernandt en Huub Smit de drie juryleden in een absurde kookshow. Ook komt Henry’s uitgerangeerde volkszangertypetje ‘Doe Maar Dave’ voorbij, met Fresku als zijn buurman en Theo Maassen als zwager, en maakt niemand minder dan John van den Heuvel zijn acteerdebuut.