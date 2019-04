Kaj van der Voort debuteert in Mamma Mia!

Kaj van der Voort Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

Kaj van der Voort heeft dit weekend zijn debuut gemaakt als Sky in de Nederlandse versie van de hitmusical Mamma Mia!. De zanger, bekend van de boyband B-Brave, neemt tijdelijk de rol van Soy Kroon over. Kroon legt zijn rol voor onbepaalde tijd neer in verband met de opnames voor een tv-serie.