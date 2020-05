Google reageert op nepadvertenties John de Mol en Ali B

Volgens Google werkt het bedrijf er voortdurend aan om dit te voorkomen. „We blijven hard optreden tegen malafide advertenties. In 2019 hebben we er in totaal 2,7 miljard verwijderd.”

Toch verschijnen nepadvertenties met John de Mol volgens Shownieuws nog dagelijks op nieuwssites. „Zoals altijd blijft dit een kat- en muisspel”, verklaart Google, „waarbij we onze methoden continu aanscherpen om gebruikers en uitgevers te beschermen.”

Eind vorig jaar won John de Mol een kort geding dat hij tegen Facebook had aangespannen vanwege nepadvertenties. Het bedrijf werd toen verplicht binnen vijf dagen alle nepadvertenties te verwijderen en de identiteit van de partijen achter de misleidende advertenties aan de mediatycoon te onthullen.