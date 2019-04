’Serena Williams verklapt geslacht Meghans baby’

In een interview met E! News wordt Williams gevraagd of ze advies heeft voor andere ouders. „Accepteer fouten en verwacht niet dat alles perfect gaat zijn. We leggen te veel druk op onszelf”, reageert ze. Ze geeft meteen een voorbeeld uit de praktijk. „Een vriendin van mij is zwanger en zei: ‘Mijn kind gaat dit doen’. Ik keek haar alleen maar aan en zei: ‘Nee, dat gaat ze niet doen.’ Waarop zij weer reageerde dat ze echt met me wilde praten over tips, want ik had ook al die hoge verwachtingen.”

Het lijkt een tamelijk onschuldig antwoord, maar meteen rijst de vraag: is Meghan die zwangere vriendin waar ze het over heeft? En heeft ze dus verklapt dat Meghan en Harry een meisje krijgen? Het blijft slechts gissen, maar bookmakers merken een direct gevolg van de uitspraken van Williams. „Fans van het koningshuis zoeken echt naar elke hint, en Serena zou wel eens eentje gegeven kunnen hebben. We nemen geen enkel risico en hebben de kansen op een meisje daarom verlaagd, van 8/13 naar 4/7”, legt een woordvoerder van het wedkantoor Ladbrokes uit.

