Veldhuis & Kemper gaan samen verder

Het betekent dat de hereniging Remco Veldhuis en Richard Kemper goed is bevallen. Na acht programma’s maakte het duo begin 2016 bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen. De twee mannen namen daarna bijna drie jaar de tijd om zichzelf te herontdekken. Veldhuis speelde onder meer mee in The Passion en Kemper schreef de filmkomedie Huisvrouwen bestaan niet.

Het duo keerde het afgelopen seizoen weer samen terug naar de theaters, met de goed ontvangen voorstelling Geloof ons nou maar. De show werd genomineerd voor de Poelifinario, de belangrijkste cabaretprijs van Nederland.