Autobanden en chutney voor prins Charles

Charles begon zijn dag in Carlisle, waar hij een rondleiding kreeg door de Pirelli-fabriek. De autobandenfabrikant viert dit jaar dat er al vijftig jaar banden worden gemaakt in Cumbria. De fabriek in het Engelse graafschap is de belangrijkste onderneming van de Italiaanse bandenfabrikant in het Verenigd Koninkrijk. Er werken zo’n negenhonderd mensen.

Nadat Charles’ kennis over autobanden was bijgespijkerd, kreeg de prins alle ins en outs over boten te horen. Aan de oever van het Windermere, het grootste natuurlijke meer in Engeland, opende Charles het Windermere Jetty Museum of Boats, Steam and Stories. Het nieuwe museum, dat voor 20 miljoen pond is gebouwd, duikt in de geschiedenis van tweehonderd jaar waterrecreatie op het Lake District, de belangrijkste toeristische trekpleister van Cumbria.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Zoetzuur

Tijdens een rondleiding bekeek Charles onder meer de stoomboot Branksome uit 1896, een van de topstukken van het museum. Ook sprak de Britse troonopvolger met restaurateurs, die Charles vertelden over hun werk.

Dat deden ook de mannen en vrouwen van het Langdale Ambleside Mountain Rescue Team. De reddingswerkers, allen vrijwilligers, demonstreerden hun werk bovendien en stelden Charles voor aan reddingshond Ted. De viervoeter, die getraind is om te zoeken naar slachtoffers, kreeg van Charles een aai over zijn neus.

De prins van Wales sloot zijn dag in Cumbria zoetzuur af met een bezoek aan de Hawkshead Relish Company. Het familiebedrijf, dat dit jaar zijn twintigjarig bestaan viert, viel al meermaals in de prijzen met zijn relishes, chutneys, jams en sauzen.