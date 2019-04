’Jennifer Lopez heeft superkracht’

De 43-jarige Rodriguez is nu een maand verloofd met Jennifer Lopez en is dan ook vol lof over zijn liefje. „Ik heb nog nooit iemand ontmoet die eerlijker is dan zij is. Ze is zo authentiek en oprecht”, vertelt hij aan The New York Times. „Het was vreemd om iemand te zien van haar status die toch nog zo normaal is. Ze is een geweldige moeder, partner en vriend. Hoe kun je zo zijn en tegelijkertijd optreden voor 80.000 mensen? Dat is haar superkracht!”

De twee zijn nu een maand verloofd, maar lange tijd was Lopez bang voor het idee van een huwelijk, nadat ze al getrouwd is geweest met Ojani Noa, Cris Judd en Marc Anthony. „Ik was erg op mijn hoede na alles wat ik heb meegemaakt. Ik heb het gewoon op me af laten komen. Ik dacht: ’Ik weet het niet, misschien ja, misschien nee, ik hou echt van Alex, ik vind hem leuk’. Alles leek te snel te perfect, dus ik dacht ’Wacht even, wat gebeurt er?’”

Toen Alex haar toch ten huwelijk vroeg, was alle twijfel weg. „Ik wist dat het goed was. Het is geweldig om een beste vriend en partner te hebben op wie je kunt bouwen en bij ons kan dat. Ik ben nu een beter mens, hij ook, samen zijn we beter.”