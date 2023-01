Kerstzoon voor Thomas Berge: ’Wat een geluk mogen wij ervaren’

Op sociale media deelt Elianne een zwart-witfoto van kort na de bevalling. „Wij zijn zó onwijs dankbaar voor de geboorte van onze lieve, gezonde zoon Saint”, schrijft ze erbij. „Wat een geluk mogen wij ervaren.”

Elianne zegt verder zielgelukkig te zijn met de aanwezigheid van Thomas. „Ik had het echt nooit kunnen doen zonder mijn allerliefste man, die geen moment van mijn zijde is geweken en me er echt doorheen heeft geholpen met zijn liefde en kracht.”

Het stel heeft inmiddels een week in alle rust kunnen genieten van hun ’kleine wonder’. „En ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat wij de beste, liefste en kundigste kraamvrouw ooit hebben, wij houden van jou!”

Saint is het eerste kind van het stel samen. De 32-jarige Thomas heeft al een zoon uit een eerdere relatie.