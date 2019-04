Coming to America-sequel gaat door

Coming to America uit 1988 was een van de grootste hitkomedies van de jaren tachtig en betekende de definitieve doorbraak voor Murphy bij het grote publiek. De acteur, die daarvoor al hits had met Trading Places en Beverly Hills Cop, speelt in de film een Afrikaanse prins die voor hij wordt uitgehuwelijkt het échte leven in New York wil ervaren. De komedie won meerdere prijzen en werd genomineerd voor twee Oscars.

Het is nog steeds niet bekend wat het plot is van Coming to America 2, die eind 2020 in de bioscopen te zien moet zijn. Behalve Murphy en Hall zou ook acteur James Earl Jones (inmiddels 88) terugkeren als vader van prins Akeem van het fictieve land Zamunda.