Cardi B vindt het moeilijk om moeder te zijn

„Het is heel erg moeilijk. Het is het moeilijkste ooit. Ik wil er eigenlijk ook helemaal niet over praten, omdat het gewoon zwaar is”, vertelt de 26-jarige rapper aan Bang Showbiz. „Ik heb nu bijvoorbeeld mijn baby al twee dagen niet gezien, omdat ik in Las Vegas was. Nu ben ik hier en dat is zwaar omdat ik me dan afvraag of ze me misschien vergeet in die twee dagen.”

Cardi legt uit dat ze tijdens haar zwangerschap dacht dat het allemaal makkelijk zou zijn. „Ik zou gewoon een nanny inhuren en mijn baby zou overal mee naartoe gaan. Maar als je dan eenmaal je baby hebt, is het erg moeilijk om een nanny te vinden omdat je niemand vertrouwt met je kind. En dan denk je: ’Oke, mijn moeder helpt me en mijn zus helpt me met de zorg voor Kulture’, maar mijn moeder wil ook niet steeds binnen 72 uur naar twee of drie steden reizen.”

En daar houden de problemen nog niet op. „Daar komt ook nog eens bij dat haar vader en ik nooit bij elkaar zijn. We zijn altijd onderweg. Dat is echt heel verdrietig. Maar weet je wat? Alles komt voor elkaar, want ze heeft op haar achttiende wel een Lamborghini!”