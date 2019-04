Dennis Schouten dacht alleen maar aan ex

„Als je een mooie dag hebt nu, ga ik wel proberen er iets meer van te genieten, want je weet niet hoe morgen kan zijn. Dat besef is wel heel hard”, vertelt Schouten aan Shownieuws.

„Ik kan me nog herinneren dat ik bij een carpoolplek in Harderwijk aan de cameraman vroeg of er een verschil in hoogte was, want ik voelde me een beetje raar. Maar er was niets aan de hand. En toen lukte het niet meer op te praten. Ik wou wat zeggen, maar dat werd alleen ’uhh’ en ’ahh’, dan schrik je allebei wel.” Dat was het moment waarop besloten hulp in te schakelen.

Hij kon op dat moment alleen maar aan zijn ex Lotte van der Zee denken. „Het enige wat door mijn hoofd ging is dat mijn ex, die is onlangs overleden, die kreeg plotseling een hartstilstand. Dat is wel wat anders en ik wist ook dat ik dat niet had, maar daar dacht ik wel direct aan. Zij was ook heel jong. Ik ga nu toch ook niet dood?” vertelt hij. „Je hebt dat nog nooit meegemaakt, je bent in die zin wel een beetje in paniek.”

