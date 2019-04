Marga Bult moet Songfestivalfeestje laten schieten

Door rugklachten moest presentatrice Marga Bult Amsterdam Calling aan zich voorbij laten gaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Presentatrice en zangeres MARGA BULT (62) laat, ondanks vele tegenslagen, zelden verstek gaan. Tot afgelopen weekend. Na haar met veel tamtam aangekondigde aanwezigheid bij het Eurovisie Songfestival-evenement Amsterdam Calling, en zelfs een ingesproken videoboodschap voor de internationale fans, was Marga afgelopen weekend in geen Amsterdamse velden of wegen te vinden.