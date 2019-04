Jury- en publieksprijs AKF voor Rosa da Silva

Tom Dicke reikte de AKF Sonneveldprijs uit aan de actrice die eerder bekend werd door haar rollen in ’Anne’ en de musical ’De Tweeling’, maar nu dus ook een kleinkunstcarrière ambieert. „Rosa da Silva uit Klazienaveen heeft als klein meisje meegedaan aan Hennie Huismans Miniplaybackshow. Ze heeft een Portugese vader, een Nederlandse moeder en woont tegenwoordig in Amsterdam. Waar hoort zij thuis? De voorstelling bestaat uit aan elkaar gehechte scenes die worden afgewisseld met veelzijdige zang en muziek, waarbij Rosa kundig wordt ondersteund door multi-instrumentalist Remco Wind, die geweldig speelt. De jury ziet in Rosa een veelzijdig talent dat van het podium afspat”, aldus de juryvoorzitter.

En Da Silva stak met haar optreden inderdaad met kop en schouders boven de twee andere finalisten, Meester Alex (Alex Ploegman) en Bart Melief, uit. Op zelfverzekerde wijze toonde zij in haar half uur durende programma getiteld ’Daar moet je heen’ haar enorme veelzijdigheid door allerlei typetjes te spelen en het publiek zelfs op een prachtige Portugese Fado te trakteren. Dat zij de afgelopen jaren al heel wat podiumervaring opdeed, hielp haar zeker met het brengen van een sterke performance.

Activistisch

Melief en Ploegman waren dan ook geen partij voor haar. Melief, die in 2014 al eens de finale van het Leids Cabaret Festival haalde, maar toen in Tim Fransen zijn meerdere moest erkennen, had met ’Het uur U’ een vrij activistisch programma in elkaar getimmerd waarin hij als een wandelend schuldgevoel het ene moment steun zoekt bij het publiek, om het volgende moment zijn kont keihard tegen de krib te gooien. Hoewel hij een mooi, gevoelig nummer bracht over zijn vroegere ik en op hilarische wijze een Frank Boeijen-nummer verbouwde tot ’Zeg me dat het schnitzel is’, ontbrak het in zijn presentatie aan echte overtuigingskracht.

Wonderlijk

Meester Alex, die in het gewone leven als Alex Ploegman door het leven gaat, was ondertussen de vreemde eend in de bijt. Het was even wennen aan deze woordkunstenaar met zijn wonderlijke motoriek en in het begin was er nauwelijks een touw vast te knopen aan de door hem gepresenteerde zing-raps. Al volgden er later nog wel aardige liedjes als ’Ik ben vrij’ en ’De machine’. Meester Alex vroeg zich af wie hij nu echt wil zijn; een van de identieke, saaie schroefjes die de machine draaiende houdt of dat bijzondere unieke schroefje? Laat hem vooral dat laatste blijven, al kan flink wat bijschaven in dit geval geen kwaad. Al beschikt hij volgens de jury in ieder geval wel over een goed ontwikkeld taalgevoel en ritme.

De winnaar van de AKF Sonneveldprijs, die eerder werd gewonnen Van der Laan en Woe, Lonneke Dort, Yentl en De Boer en Stefano Keizers, krijgt dit jaar voor het eerst de Shaffy Cheque ter waarde van 2500 euro, om te besteden aan de ontwikkeling van een avondvullend programma. Maar eerst zullen de drie finalisten vanaf september nog op tournee gaan.