Justin roemt zijn Hailey vooraf aan fotoshoot

Justin vindt Hailey ’Gods beste creatie’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Justin Bieber steekt de liefde voor zijn vrouw Hailey niet onder stoelen of banken. De zanger klom in zijn pen en schreef een liefdesverklaring aan haar op Instagram, vergezeld met een foto van zijn liefje gekleed in een broek met daarboven slechts een bh, met op de achtergrond de Eiffeltoren.