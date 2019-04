Zoveel miljoenen wil Kris Jenner voor nieuwe seizoenen KUWTK

Jenner zou maar liefst 150 miljoen dollar bedongen hebben voor 5 nieuwe seizoenen van de familie realityshow Keeping Up With The Kardashians. Dit meldt Radar Online.

„Kris is erop gebrand de deal te sluiten tot en met het 21e seizoen van de show. Daarbij eist ze volledige inspraak over het materiaal dat uitgezonden gaat worden en is ze er van overtuigd dat ze dat krijgt, omdat KUWTK na al die jaren nog steeds succesvol is”, aldus een bron.

Hoewel de Kardashians zowel geliefd als gehaat worden, is Kris er zeker van dat haar familie de komende jaren nog te zien zal zijn op televisie. „Zij zijn de Kardashians en niemand kan in hun ogen aan hen tippen. Als het aan Kris ligt, gaat de show nog door tot en met de volgende generaties.”