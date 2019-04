’De Cock mocht niet te breed zijn’

Met zijn rol in Baantjer het begin volgt Waldemar Torenstra wijlen Piet Römer op als de beroemdste diender van Amsterdam. In deze nieuwe speelfilm – vanaf volgende week in de bioscoop – speelt de acteur een jongere versie van inspecteur De Cock, een rol waarmee zijn voorganger vergroeid leek. „Zonder ’m te willen imiteren, heb ik wel heel goed naar Piet gekeken.”