Drama in The Hills: ’Heidi is een golddigger’

Zo zou Stephanie Pratt geen contact meer hebben met haar broer Spencer en zijn vrouw Heidi Montag, zo liet ze weten in haar podcast. Deze bekendmaking staan in schril contrast met uitlatingen die ze eerder deed over ’de herstelde relatie met haar broer’.

Volgens Stephanie ligt het allemaal aan Heidi. „Niemand kent de echte Heidi. Voordat we begonnen aan deze nieuwe show kwamen mijn moeder, broer en ik samen en spraken we duidelijk af dat dit programma onze familie niet nog eens uit elkaar zou drijven. De vorige show zorgde er namelijk voor dat Spencer en ik elkaar niet meer zagen en dankzij de nieuwe opnames kwamen we weer nader tot elkaar”, aldus Stephanie.

Stephanie noemt Heidi en haar broer ’twee ongezonde mensen’. „Ik moest tijdens de opnames van het laatste seizoen net doen alsof ik ze leuk vond, terwijl we op voet van oorlog met elkaar stonden. Maar de waarheid komt nog wel boven drijven, daar ben ik van overtuigd.

„Die vrouw, Heidi, is een golddigger pur sang. Ze jaagt al het geld van mijn ouders er doorheen. Zonder haar zouden mijn broer en ik nog steeds dikke maten zijn en hadden mijn ouders ook nog een goede relatie met hem. Ik heb het tien jaar lang geprobeerd omdat hij mijn broer is, maar nu ben ik er klaar mee. Ik heb geen broer meer en ik heb nooit een echte schoonzus gehad.”