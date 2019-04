Taylor Swift geeft ton aan LGBTQ-beweging

De zangeres doneerde het bedrag met daarbij een handgeschreven briefje, waarin ze schreef ’zeer geïnspireerd te zijn door hun werk’. Dit meldt E! News.

De directeur van TEP, Chris Sanders, postte het briefje van Taylor op de Facebook-pagina van de organisatie en bedankte de zangeres voor haar steun. „Taylor Swift zet zich al jaren in voor de LGBTQ-gemeenschap. Ze ziet hoe moeilijk wij het hier hebben in Tennessee en laat haar stem continue horen om de situatie beter te maken. We zijn zeer vereerd dat ze zoveel geld heeft geschonken om onze inzet te steunen in deze moeilijke tijden.”

Taylor, zelf afkomstig uit de staat Tennessee, strijdt al geruime tijd voor gelijkheid in haar ’home state’. De zangeres vindt het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt en dezelfde rechten heeft.