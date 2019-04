Details uitvaart Nispey Hussle bekend

De dienst wordt aangekondigd als een ’Viering van het Leven’ en zal aanstaande donderdag plaatsvinden in het Staples Center in Los Angeles, de plek waar ook de memorial van Michael Jackson in 2009 werd gehouden.

De toegang voor fans is gratis en vanaf 8:00 ’s morgens kunnen zij naar binnen. De dienst zelf zal rond 10:00 uur beginnen en is rond het middaguur afgelopen. Het is verboden om opnames te maken tijdens de herdenking.

Nipsey Hussle werd op 31 maart neergeschoten voor zijn kledingwinkel in Los Angeles. Hij is later aan zijn verwondingen overleden. Er is een verdachte aangehouden, die vooralsnog elke betrokkenheid ontkent.