Koningin Letizia bezoekt Casa de Papel

Het gebouw is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet de locatie voor de wereldwijde Netflix-hitserie La Casa de Papel, dat zogenaamd plaatsheeft in de Spaanse Koninklijke Munt. De opnames hiervan zijn op een andere locatie. Zo is de gevel die wordt getoond van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad (CSIC).

Letizia was niet naar de Koninklijke Munt gegaan om het productieproces van nieuwe bankbiljetten te bekijken. Ze kwam er om studenten van de School of Engraving and Graphic Design, dat op het terrein is gevestigd, aan het werk te zien. Ze deelde ook diploma’s uit aan enkele masterstudenten en mocht de Premio Tomás Francisco Prieto-prijs uitreiken.